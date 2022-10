CM/Futsal bate o Guarapuava e abre vantagem nos playoffs do Paranaense

Equilibrado na defesa e cirúrgico no ataque, o Campo Mourão Futsal fez o grande jogo na noite desta quinta-feira, 27, em Guarapuava (Centro-Sul do Paraná), e venceu o CAD (Clube Atlético Guarapuavano) por 2 a 1, no primeiro de dois confrontos dos playoff da terceira fase do Paranaense Série Ouro.

Com dois gols do ala Douglinhas, jogando um futsal consistente, e seguro, o time mourãoense praticamente não deu chances para o time da casa, sofreu o gol há três segundos do fim, e conquistou um importante resultado para o jogo da volta, que está marcado para o dia 02 de novembro, na Arena UTFPR, em Campo Mourão, Um empate no tempo normal bastará para a equipe mourãoense passar às quartas de finais da competição estadual.