CM/Futsal arranca empate em Pato Branco pelas oitavas de final da Liga Nacional

Embalado na Liga Nacional o Campo Mourão Futsal fez mais um grande jogo na noite deste sábado, 11, e empatou em 2 a 2 com o Pato fora de casa, no primeiro de dois duelos pelas oitavas de final da competição mais disputada do mundo.

Jogando fora de casa, o Carneirão não se intimidou, esteve sempre à frente no placar e garantiu um importante resultado para o jogo da volta, marcado para domingo, dia 19, às 14h, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

O JOGO

No primeiro tempo Tom abriu o placar para Campo Mourão e logo depois o Pato empatou. Na segunda etapa Gaby fez 2 a 1, mas no final novamento o time da casa deixou tudo igual já com o goleiro linha em quadra. Final 2 a 2 em mais um grande clássico paranaense na LNF.

Para o jogo da volta os ingressos já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Supermercado Bom Dia e Marujo Sports.