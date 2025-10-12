Motorista tenta ultrapassagem, bate em moto e deixa vítima fatal

Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo, 12, na rodovia PR-489, entre Xambrê e Umuarama, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido.

De acordo com informações repassadas pelos passageiros de uma Toyota SW4, o veículo seguia sentido Xambrê–Umuarama quando o motorista tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com uma motocicleta Honda CG 160 que trafegava em sentido contrário.

Com o impacto, o condutor da motocicleta ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital UOPECCAN, em Umuarama. O passageiro da moto, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

O motorista da SW4 fugiu antes da chegada da equipe policial. Os demais ocupantes do veículo permaneceram no local e prestaram esclarecimentos sobre o acidente.

A Polícia Civil foi acionada, e o investigador de plantão orientou que os passageiros fossem liberados. A vítima fatal ainda não foi identificada, pois não portava documentos.

Os veículos envolvidos foram recolhidos e entregues à 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama para os procedimentos cabíveis.