CM está mobilizado com ações solidárias para o Rio Grande do Sul

O drama enfrentado pelos gaúchos por conta das fortes chuvas dos últimos dias no estado do Rio Grande do Sul tem sensibilizado os mourãoenses.

São muitas as ações realizadas por entidades, igrejas, clubes de serviços, grupos de amigos, além de doações individuais, que são levadas diretamente ao Corpo de Bombeiros, principal ponto de recebimento de donativos da campanha SOS RS.

A campanha é liderada pela primeira-dama do Estado, Luciana Saito Massa e operacionalizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Nesta terça-feira, 7, o Corpo de Bombeiros organizou a primeira carga de produtos para ser enviada ao estado gaúcho.

As doações dos mourãoenses deverão lotar uma carreta de mantimentos que será levada nesta quarta-feira para auxiliar as pessoas desabrigadas e que sofrem por conta das enchentes.

As boas ações não param por ai. Nas redes sociais e grupos de WhatsApps há grande mobilização em torno do assunto. Todo mundo quer saber como ajudar.

A Igreja Católica, por exemplo, anunciou que no próximo sábado, 11, em todas as missas celebradas na diocese (matriz e capelas), a coleta será destinada para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Toda oferta será destinada integralmente para esse auxílio. Igrejas evangélicas também promovem ações semelhantes.

Membros do Aeroclube lotaram um avião de donativos com a mesma finalidade. O que não coube na aeronave será entregue no Corpo de Bombeiros para ser levado de caminhão.

A solidariedade também vai entrar em campo no próximo domingo, 12, na partida do Nacional, representante de Campo Mourão na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense.

No jogo contra o Laranja Mecânica, de Arapongas, às 11h, no estádio Roberto Brzezinski, o torcedor poderá optar por doar R$ 5,00 no ingresso, ou um quilo de alimento não-perecível. Tudo será destinado também para o Rio Grande do Sul.

Os companheiros dos Rotary Clubs de Campo Mourão, por meio do Governador Distrital 21/22 Wilson Godoy, também estão unindo forças para ajudar o Rio Grande do Sul. A ajuda pode ser feita via PIX (qualquer valor), pelo número: 80900525000112 (CNPJ do Clube). O doador deve acrescentar R$ 0,01 (um centavo) ao valor, para a identificação da contribuição e enviar o comprovante.

Além disso, segundo o governador, se algum rotariano desejar, pode informar o valor da doação para que possa ser acrescentado na sua mensalidade do clube. Empresas também têm se mobilizado para arrecadar itens para doação.