CM/Futsal anuncia nomes de cinco atletas já renovados para o elenco de 2022

Com a temporada 2021 encerrada e a conquista do vice-campeonato da Série Ouro do Paranaense de Futsal, melhor resultado da equipe na divisão especial do estadual, o Campo Mourão Futsal volta as atenções para 2022, com foco na montagem do elenco que vestirá a camisa do mais tradicional do Paraná e representará toda a torcida do carneiro da massa no ano que vem.

A diretoria do clube vem trabalhando neste planejamento há meses, visando a construção de um bom elenco para a disputa das três mais importantes competições do país na temporada consequente: Liga Nacional, Copa do Brasil e Paranaense Série Ouro. Por enquanto, cinco nomes já estão certos para permanecer, e outros devem ser anunciados em breve.

RENOVADOS

Entre os renovados estão o jovem e promissor goleiro Renato, que chegou ao clube no início do ano passado, sendo titular em vários jogos nessas duas últimas temporadas, assim como Ramon, contratado no início deste ano, e que passou por longa recuperação por conta de lesão. O goleiro é esperança de bons frutos em 2022. Outro que permanece é Ângelo, o último reforço contratado em 2021, que chegou para ganhar a posição de titular e a confiança da torcida.

Quem também fica é o ala/pivô Tom, mais um que veio para reforçar o elenco, e segue vestindo a camisa do Carneirão em 2022. Versátil, o mineiro foi importantíssimo na campanha deste ano, jogando em mais de uma posição e marcando gols decisivos.

E para a alegria da torcida, o experiente fixo e capitão Caio Barros também disse sim e segue no clube, onde vai completar sua quarta temporada seguida. Comprometido, o atleta já faz parte da história do Campo Mourão e está integrado à sociedade mourãoense. Caio, até teve propostas tentadoras para sair este ano, mas optou por permanecer, vindo ao encontro do desejo da comissão técnica e diretoria.