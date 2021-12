Codecam realizou eleição da nova diretoria nesta sexta-feira

Foi realizada nesta sexta-feira (10/12), no auditório da Acicam e de forma híbrida, a eleição e posse da diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) para a Gestão 2022-2023.

Estiveram presentes além dos conselheiros, lideranças políticas, representantes de entidades, clubes de serviços e empresários que prestigiaram o evento. Despediram-se hoje, como presidente, o empresário Newton Leal, como vice-presidente, a prof.ª Conceição Montans Baer, Reitora do Centro Universitário Integrado e como Secretária, a advogada Dâmares Ferreira.

Este grupo esteve à frente da entidade por dois mandatos (2019-2020 e 2020-2021), período marcado pela consolidação da instituição através da efetiva participação da sociedade organizada e o desenvolvimento de diversas ações que contribuiu para elevar a imagem de Campo Mourão.

Além disso, neste período o Conselho entregou ao município duas políticas públicas e que já começam a delinear novos tempos para Campo Mourão. Pela presidência passou, anteriormente, o empresário Luís Marcos Mancebo Campos.

O Codecam foi criado em novembro de 2017 e tem por finalidade aproximar a sociedade civil mourãoense do Poder Público Municipal com assessoramentos, para juntos buscar o desenvolvimento econômico local e regional.

A composição da nova Mesa Diretora a partir de hoje, foi composta pelo empresário Fernando Mizote para presidente, da advogada Dâmares Ferreira, para vice-presidente e a contabilista Mariza Pante como secretária.

A estrutura organizacional do Codecam é composta pelos seguintes órgãos: Conselho Pleno, Mesa Diretora e oito Câmaras Temáticas (do Agronegócio; de Atração e/ou Captação de Investimentos; de Comércio e Serviços; de Educação e Empreendedorismo; de Cultura e Turismo; de Desenvolvimento Econômico em Saúde; de Indústria, Tecnologia e Inovação; e de Urbanismo e Infraestrutura).

O Codecam conta também com o apoio de entidades que integram a sociedade civil organizada de Campo Mourão. Dentre elas, a Associação Comercial, Instituições de Ensino Superior, OAB, Clubes de Serviços, Lojas Maçônicas, FIEP – Federação das Indústrias do Paraná, Conjove – Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão, FACIAP Jovem, Fecomércio – Sistema S, Sindicato do Comércio, Sindicato Rural, Sindicatos de Classes, IDR-PR, SEBRAE, Observatório Social, CACERCOPAR, Agenda 21, Fundação Educere além de Cooperativas, empresas privadas e públicas.

Ao todo, são cerca de 50 entidades e empresas locais que participam ativamente das atividades do CODECAM com mais de 100 profissionais voluntários que atuam nos projetos em suas respectivas Câmaras Temáticas.

Para Newton Leal, empresário que esteve até então, esteve à frente do Conselho, o desafio é tornar Campo Mourão cada vez melhor para se viver, com qualidade de vida e oportunidades a seus moradores, seguindo o lema: “Campo Mourão com o olhar no futuro. ”

Os esforços empreendidos ao longo dos últimos quatro anos têm contribuído na construção de uma base sólida para que as próximas gerações tenham melhores perspectivas econômicas.

A atuação dos membros da entidade é voluntária – sem remuneração – e o planejamento estratégico do Município é a meta principal, com o intuito de tornar Campo Mourão uma cidade mais desenvolvida, inovadora, segura, resiliente e com melhor qualidade de vida para seus cidadãos.

Como uma das grandes conquistas para Campo Mourão, em setembro último, o CODECAM recebeu o relatório final do projeto “Mapeamento de Setores Econômicos Estratégicos para Campo Mourão, realizado através de parceria conseguida com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

O trabalho fez o mapeamento detalhado de 11 cadeias produtivas: carne bovina, carne de frango, construção civil, eletrodomésticos, fabricação de equipamentos, farinha de mandioca, farinha de trigo, moveleira, papel, soja e têxtil. Logo, isso proporciona um norte para novos planejamentos de médio e longo prazo, tanto para solução de gargalos, como para elaboração de políticas públicas para a cidade.