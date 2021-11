Mulher fica gravemente ferida em mais um acidente de motocicleta

Em um início de noite marcado por vários acidentes de trânsito em Campo Mourão, uma mulher de 46 anos ficou gravemente ferida após a motocicleta que conduzia bater violentamente na lateral de um veículo Honda Civic.

O acidente ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira, na avenida Armelindo Trombini, proximidades da Associação dos Engenheiros Agrônomos.

Segundo as informações, a colisão ocorreu no momento em que o motorista do Civic foi fazer a conversão na Armelindo Trombini e não percebeu a aproximação da moto. A mulher não conseguiu desviar e bateu violentamente na porta, do lado do motorista, sendo atirada sobre o asfalto.

O impacto causou fraturas exposta de fêmur e fechada em membros superiores. Equipes do Siate e Samu prestaram atendimento e a vítima precisou ser intubada no local.

Com ferimentos gravíssimos ela foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. O condutor do veículo não se feriu. Equipes da Polícia Militar também deram apoio para controlar o tráfego de veículos que era bastante intenso naquele momento no local.