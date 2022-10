CM/Futsal abre hoje fase dos playoffs do Campeonato Paranaense

Jogando em Guarapuava (Centro-Sul do Paraná), o Campo Mourão Futsal abre hoje a fase de mata-mata do Paranaense Série Ouro. O Carneirão enfrenta o CAD Guarapuava, às 20h00, no ginásio Joaquim Prestes, no primeiro de dois confrontos dos playoffs. O jogo da volta será no próximo dia 02 de novembro, quando o tricolor mourãoense recebe os guarapuavanos na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

Para o duelo desta noite, Campo Mourão terá força máxima, diante de um adversário difícil de ser batido dentro de seus domínios. “Nesta fase de mata-mata a competição ganha uma nova vida, inicia um outro campeonato. Nós temos que aumentar nosso poder defensivo e minimizar os erros. Estudamos bastante e trabalhamos alguns detalhes importantes sobre o adversário. Cada jogo a partir de agora será de caráter decisivo”, aponta o técnico mourãoense, Juninho.