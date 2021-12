CM/Futsal abre 2 a 0, mas sofre virada e acaba vice do Paranaense

Ainda não foi desta vez que Campo Mourão conquista o título inédito do Campeonato Paranaense – Chave Ouro. Na decisão contra o Cascavel na noite desta quarta-feira, o time mourãoense chegou a abrir 2 a 0, mas acabou sofrendo a virada, no ginásio da Neva, em Cascavel.

O fortíssimo time cascavelense venceu por 3 a 2 e comemorou o título pela sétima vez do Paranaense.

A equipe mourãoense saiu na frente. Caio Barros, cobrando falta abriu o placar, e Fabinho marcou o segundo, ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, a partida continuou bastante tensa.

Empurrado pela torcida que lotou o ginásio, o time da casa iniciou a reação, com gol de Carlão, de pênalti. A partir daí, a pressão aumentou ainda mais e Roni buscou o empate.

Com o jogo dominado, o capitão Carlão voltou a marcar para virar a partida para 3×2. O gol decretou o sétimo título paranaense da história do Cascavel Futsal, o maior campeão do Paraná.

Informações e foto: Radiogol.com.br