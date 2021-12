Comércio de Campo Mourão abre à noite, a partir desta sexta-feira

O comércio lojista de Campo Mourão passa a funcionar também à noite – até às 22 horas – a partir desta sexta-feira (10/12), com o horário especial para o atendimento dos consumidores estendendo-se até a véspera do Natal. Com a ampliação do funcionamento do comércio, a meta é não só fomentar as vendas e atrair clientes da região, mas também propiciar mais comodidades aos consumidores nas tradicionais compras para o Natal.

Nesta sexta-feira, o comércio mourãoense funciona das 9 às 22 horas. Ao longo da próxima semana, de segunda a sexta-feira, o atendimento também será das 9 às 22 horas. Entre os dias 20 e 23 de dezembro (de segunda a quinta-feira), o comércio lojistas da cidade atenderá no mesmo horário: das 9 às 22 horas.

O calendário de horários especiais para o Natal também estabelece o funcionamento em horário especial – das 9 às 17 horas – nos dois próximos sábados: dias 11 e 18. No domingo (dia 19), que antecede o Natal, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá das 14 às 20 horas. Na véspera do Natal (dia 24) e do Ano Novo (dia 31), o funcionamento vai se estender das 9 às 16 horas para atendimento ao público (até às 17 horas para serviços internos)

O calendário de horários especiais foi negociado pelo Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) com o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).