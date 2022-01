Campanha “Três Amores”, a próxima promoção da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) já deu início aos preparativos para a realização da segunda edição da campanha promocional “Três Amores”. Na semana passada, a entidade empresarial encerrou a campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021” com a entrega da premiação principal: carro zero quilômetro, mobílias residenciais, televisores e bicicletas.

A nova promoção, a exemplo do ano passado, vai contemplar três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Além de forte campanha publicitária, a promoção vai oferecer prêmios aos clientes das empresas participantes. Porém ainda não está definida a premiação e a campanha encontra-se em fase de organização pelo Departamento Comercial da entidade.

No ano passado, quando foi realizada pela primeira vez, a promoção teve grande receptividade por parte do comércio e da população. Ao aderir à campanha, a empresa participa da promoção nas três datas especiais, que tradicionalmente movimentam o comércio e aquecem as vendas.

A intenção da Acicam com a promoção é aproveitar as três datas especiais para valorizar o comércio local, fidelizar os consumidores mourãoenses e da região, incrementar as vendas e contribuir para o reaquecimento da economia do Município, estimulando a geração de empregos e renda. Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, a campanha vai oferecer – uma vez mais – kits de valores diferenciados.

Os comerciantes interessados em participar já podem obter mais informações diretamente no Departamento Comercial da Acicam (segundo pavimento do Centro Empresarial Cidade) ou através do telefone (44) 3518 8000.