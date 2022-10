Carneirão recebe o Umuarama em novo clássico pelo Paranaense

Muito próximo do G4 do Campeonato Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal volta a quadra nesta quarta-feira, 05, para novamente enfrentar o Umuarama, adversário do último confronto realizado no sábado, 01, vencido pelo Carneirão por 2 a 0 no Noroeste do Estado.

O jogo de hoje é válido pelo returno da competição e uma nova vitória poderá colocar Campo Mourão na quinta colocação, atrás do Operário Laranjeiras que é o quarto colocado, com 39 pontos, mas com 24 jogos. Campo Mourão tem 34 pontos, com 21 jogos realizados.

O clássico contra o Umuarama começa às 19h15 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, com expectativa de bom público. Os ingressos estão sendo vendidos no site do Campo Mourão Futsal (campomouraofutsal.com.br).