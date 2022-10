Em Campo Mourão, o workshop “O Estilo Disney de Atendimento”

O Centro Universitário Integrado e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) são parceiros na promoção do workshop “O Estilo Disney de Atendimento – Como Encantar Clientes”, que será realizado nos próximos dias 24 e 25, em Campo Mourão. Marlos Vander será o ministrante do workshop.

O evento vai acontecer nas dependências do Centro Universitário Integrado (unidade centro – sala D5), a partir das 19 horas. São limitadas as vagas e a procura para inscrição vem sendo grande, segundo os organizadores. No total, o workshop terá oito horas de duração.

Ressaltam os promotores do workshop que conquistar e encantar clientes é a essência de todo negócio de sucesso. Ressaltam ainda que clientes encantados são a base para resultados financeiros crescentes e possibilitam a criação de uma cultura empresarial capaz de inspirar todos os profissionais envolvidos. A Walt Disney Company é reconhecida e admirada em todo o mundo pela notável capacidade de encantar os seus clientes. O segredo? Sua fantástica atenção aos detalhes. A Disney foca em oferecer a melhor experiência possível ao cliente, sempre baseado no lema “Sonhar, Acreditar, Ousar, Fazer”.

CONTEÚDO

Este será o conteúdo do workshop: Filosofia e Princípios Disney de Encantamento, Por que o cliente sempre tem razão?, Cortesia mais importante do que eficiência, Quebra de paradigmas do fornecer serviços para vivenciar uma experiência, Atendimento = Amor + Doação, Autoestima, autoconfiança e cortesia, Habilidades na comunicação (No falar, no perguntar, no escutar e no responder), Empatia: Não basta conhecê-la é necessário utilizá-la, Ouvir para compreender e não para responder, Administrar conflitos transformando-os em oportunidades.

Marlos Vander é fundador e diretor da Universidade do Saber, administrador de empresas com MBA em Gerência Financeira e Controladoria e pós-graduação em Counseling – IATES. Atua como professor convidado do Pecege Esalq/USP e Trecsson Business/FGV. Ele coordenou a implantação e centralização do crédito e cobrança da rede de lojas Gazin, onde obteve resultados expressivos na redução da inadimplência, fato que tornou-se um case de sucesso pela Serasa/Experian.