Campo Mourão vence o Taubaté de virada e sobe na classificação da LNF

Em jogo de tempos distintos, o Campo Mourão Futsal voltou a vencer pela Liga Nacional, nesta sábado, 13, ao bater o Taubaté/SP por 4 a 1 na Arena UTFPR.

Depois de sair atrás na primeira etapa, o Carneirão virou a partida no tempo final para 4 a 1, com três gols do ala/pivô Tom, que voltou inspirado depois de cumprir suspensão.

A vitória leva Campo Mourão novamente para a zona de classificação, na 12° posição na tabela. O próximo jogo será na terça-feira, 16, contra o Toledo pelo Campeonato Paranaense Série Ouro, novamente na Arena UTFPR.