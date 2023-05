No dia 1º de junho, às 9 horas, a prefeitura de Campo Mourão fará a abertura das propostas apresentadas para a construção de novo terminal de passageiros no aeroporto municipal “Coronel Geraldo Guia de Aquino”. A obra será executada com recursos que a administração municipal obteve junto a Caixa Econômica Federal, através de financiamento.

O novo terminal terá 466 metros quadrados de área edificada e vai contar com sala de embarque, dependências administrativas, copa, sala de descanso, saguão (131 metros quadrados), corredor de inspeção, dois guichês, áreas de serviços internos, sanitários e espaço de atendimento. O edital de tomada de preços fixa o valor máximo para a execução da obra foi fixado em R$ 2.840.533,67. Já o prazo máximo para a realização da obra é de 360 dias, a contar da emissão da ordem de serviços.

A atual estação de passageiros do aeroporto de Campo Mourão foi construída por volta da metade do século passado e já há muitos anos apresentava inúmeras deficiências. Em administrações municipais passadas, o aeroporto de Campo Mourão chegou a ser interditado por órgãos federais devido a deficiências e irregularidades.

No ano passado, o aeroporto registrou 1.084 pousos, 1.261 decolagens, 1.336 embarques e 1.162 desembarques. Atualmente a cidade não conta com voos comerciais regulares, mas o aeroporto de Campo Mourão é bastante utilizado por empresários, autoridades e artistas em trânsito, aviões de pulverização, UTIs aéreas, etc. No local também funciona o aeroclube, posto de abastecimento e oficinas de conserto de aeronaves.

Recomendações para que o terminal de passageiros fosse melhorado foram emitidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nos últimos anos, com o governo municipal alegando falta de recursos próprios para a execução da obra.

OUTRAS LICITAÇÕES

Nas últimas edições do Órgão Oficial Eletrônico de Campo Mourão, a prefeitura publicou avisos de várias outras licitações agendadas para os próximos dias. Todas as licitações realizadas pelo poder público local também são divulgadas pelo Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão).

Para o próximo dia 25 estão marcados três pregões eletrônicos. Às 9 horas acontece pregão para a aquisição de pneus para a frota de veículos das secretarias municipais (dois itens da licitação são de ampla concorrência e os demais exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte locais). Já às 14 horas será licitada a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados na área de formação para o mundo do trabalho através da oficina: “O mundo do trabalho e suas implicações administrativas e tecnológicas”, para os atendidos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 14 a 17 anos referenciados aos CRAS.

Às 15 horas será realizado pregão para a contratação de pessoa jurídica para a execução das oficinas de “movimento e afetividade” para usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 0 a 6 anos e seus cuidadores e oficinas musicalização e coral para usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos acima de 60 anos, todos referenciados nos centros de referência de assistência social – CRAS. A licitação é de participação exclusiva de microempresa e pequena empresa (MPE).