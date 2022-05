Campo Mourão recebe o São José, neste domingo, pela Liga Nacional

Neste domingo (15) de manhã tem jogão em Campo Mourão pela Liga Nacional. O Carneirão recebe às 11h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo) o São José pela sétima rodada da competição, que avança para a metade desta primeira fase.

Enquanto Campo Mourão é o 18º colocado com 05 pontos, o São José dos Campos é o 13º com 08 pontos, o que torna o confronto ainda mais importante para ambas equipes. Se vencer, Campo Mourão alcança São José e entra na zona de classificação, contudo, se o time do Vale do Paraíba levar a melhor sobe ainda mais na tabela.

Desfalques – Além de não poder contar com o ala/pivô Tom, que segue em fase final de tratamento e ainda nem estreou na temporada, Campo Mourão não terá também em quadra o pivô Maicon, que no treino desta sexta-feira teve uma entorse no tornozelo. Porém, o ala/fixo Dudu está de volta depois de se recuperar de problemas na região lombar.

Os ingressos para o jogo podem ser adquiridos eletronicamente no site do Campo Mourão Futsal https://campomouraofutsal.com.br/ ou da Tickey https://tickey.com.br/ ao preço de R$ 25,00 arquibancada ou R$ 50,00 cadeiras.