Carreta-tanque tomba e derrama carga de óleo vegetal na PR-317

Um carreta-tanque que transportava óleo vegetal tombou na noite de sexta-feira, 1, na rodovia PR-317, entre Engenheiro Beltrão e o distrito de Ivailândia, causando o derramamento do produto na pista. O motorista de 39 anos ficou ferido e foi encaminhado para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor do veículo articulado Scania/R450, com placas de Uberlândia (MG) perdeu o controle da direção e acabou tombando sobre a rodovia permanecendo sobre a pista.

Ao tombar, houve derramamento de parte da carga sobre a pista. Fiscais do Instituto Água e Terra (IAT) de Campo Mourão foram acionados para tomar as providências junto à empresa para a limpeza da pista e retirada do caminhão.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual