Veículo é apreendido com 251 kg de drogas, após motorista tentar fuga, em Ubiratã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo Fiat/Strada Working, carregado com 251kg de maconha, na rodovia BR 369, em Ubiratã. A apreensão ocorreu por volta das 14h desta segunda-feira, após o motorista tentar fuga em alta velocidade ao perceber a fiscalização, colocando inclusive a vida de pessoas em risco.

Ao passar por um posto de combustível, ele quase bateu em uma bomba, dirigindo alguns trechos na contramão, até ser abordado pelos policiais.

Ao realizar buscas no veículo, a equipe da PRF localizou na carroceria, uma grande quantidade de maconha. Foi constatado também que o veículo havia sido furtado em Laranjeiras do Sul, no dia 1º de junho deste ano.

O condutor alega ter recebido R$ 3 mil para transportar a droga até São Paulo. O motorista foi autuado por tráfico de drogas, receptação e por trafegar com velocidade incompatível com a segurança.

O veículo apreendido e o entorpecente foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Ubiratã. O condutor também foi entregue na delegacia.