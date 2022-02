Reunião na Acicam com o IBGE discute sobre a população mourãoense

Já há muito tempo, os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE) sobre a população de Campo Mourão provocam indignação e são questionados pelas autoridades e a comunidade. Por toda a cidade, multiplicam-se os loteamentos e a construção civil – sobretudo de moradias – encontra-se em franca expansão no Município, mas os números apresentados pelo órgão federal sobre a população local não evoluem no mesmo ritmo, na avaliação da grande maioria dos mourãoenses.

Nesta semana, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) promoveu uma reunião com o IBGE local, representado por Marcos Vinícius Vicente (coordenador regional) e Marcus Vinícius Vargas (coordenador de subárea) para tratar da questão. O encontro também teve a participação do coordenador geral da prefeitura, Carlos Alberto Facco, além do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma; de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codecam) e diretores da entidade empresarial.

Já na abertura da reunião, o presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, manifestou aos representantes do IBGE a estranheza que impera na cidade em relação aos dados populacionais de Campo Mourão. Para fundamentar o questionamento, o líder empresarial apresentou uma série de indicadores que apontam para um crescimento populacional considerável nos últimos anos.

Os representantes do IBGE detalharam a forma como é feita a contagem populacional e explicaram, por exemplo, que acadêmicos de outras cidades que estão temporariamente em Campo Mourão, não são contados como moradores radicados na cidade, entre outros fatores.

No início de agosto deste ano, o IBGE dará largada a nova coleta de dados do censo demográfico. A ação deverá se estender por três a quatro meses.