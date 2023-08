Campo Mourão Futsal perde em Santa Catarina pela Liga Nacional

Depois de duas vitórias seguidas na Liga Nacional, o Campo Mourão Futsal perdeu por 5 a 2 para o Tubarão/SC, na noite deste sábado, 12, em jogo realizado na casa do adversário, em Santa Catarina.

Apesar de um início de primeiro tempo abaixo do esperado, em que encerrou em 3 a 0 para o time catarinense, o Carneirão reagiu na etapa final e chegou a perder tiro livre no final da partida, encerrando o placar em 5 a 2 para o adversário. Confusa, a arbitragem marcou penalidade duvidosa para o Tubarão logo nos primeiros minutos de jogo, e em lance parecido, no final da partida, deixou de marcar para Campo Mourão.

Na quinta-feira, 17, às 19h00, o tricolor mourãoense recebe na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Foz Cataratas, pelo Paranaense Série Ouro. Os ingressos já estão à venda no site do Campo Mourão Futsal.