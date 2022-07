Carneiro no Buraco no Recanto do Criador atraiu cerca de 2 mil pessoas

O almoço do prato típico de Campo Mourão, “Carneiro no Buraco” servido nesse domingo, 10, pelo Buffet Mundial, no Recanto do Criador, foi considerado um sucesso pelo empresário Márcio Cruz da Silva, responsável pelo evento.

Segundo ele, cerca de 2 mil pessoas passaram pelo local. “Estamos muito felizes pelo resultado, que superou todas as nossas expectativas, principalmente de público. Agradeço a todos os colaboradores, imprensa de Campo Mourão, patrocinadores e as pessoas que participaram conosco. Recebemos muita gente de outras cidades, como Maringá, Cascavel, Londrina, da região e até de outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de outros locais”, comemora o empresário.

O evento proporcionou ainda uma renda extra para pessoas contratadas para trabalhar, como garçons, vigilantes e outros colaboradores. “Entre segurança, garçons e funcionários do Buffet, trabalharam mais de 160 pessoas para servir a todos”, exemplificou.

Segundo ele, desde o preparo até a retirada dos tachos dos buracos, tudo foi feito com muito carinho e cuidado, inclusive com supervisão da Vigilância Sanitária. “Estou muito grato por tudo, pelo apoio e pelo sucesso que foi o carneiro no buraco. Para mim, foi um dos melhores eventos que já preparei nos últimos tempos”, mencionou.

De aperitivo, quem passou pelo Parque de Exposições ainda pode assistir a Prova Nacional 3 Tambores, com participação de diversos profissionais, inclusive participantes na categoria infantil.