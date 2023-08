Campo Mourão Futsal goleia o São Lourenço pela Liga Nacional

Jogando em Santa Catarina, o Campo Mourão Futsal goleou o São Lourenço por 5 a 0, pela 17° rodada da Liga Nacional e novamente entrou na briga pela classificação à fase de mata-mata da competição.

Equilibrado na defesa e cirúrgico no ataque, o Carneirão explorou os erros do adversário e foi aos poucos construindo o resultado. No primeiro tempo, Juninho e Gui Lima marcaram, abrindo 2 a 0. Na segunda etapa Vitor Hugo, Gui Lima, novamente, e Pedro Carioca, ampliaram para o tricolor mourãoense, que foi a 16 pontos tem e um jogo a menos que Toledo e Marreco, que estão à frente na tabela, com 18 e 19 pontos, respectivamente.

No domingo, 06, Campo Mourão recebe o Blumenau/SC na Arena UTFPR, às 11h00, também pela Liga Nacional. Se vencer o confronto, o Carneirão pode entrar novamente na zona de classificação da LNF.