Campo Mourão Futsal estreia com vitória no Paranaense Chave Ouro

Em jogo de oito gols, o Campo Mourão Futsal estreou com vitória no Paranaense Série Ouro, em confronto realizado na noite desta quinta-feira (25) no ginásio da Arena UTPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, diante do Marechal Cândido Rondon.

O carneiro tricolor teve um início arrasador e antes do primeiro minuto de jogo já vencia por 1 a 0 com gol do fixo Tomás. Placar que foi ampliado para 4 a 0 ainda no primeiro tempo com Caio Jr, Lukinhas e David.

No segundo tempo Gregory fez o quinto gol mourãoense, mas o Marechal conseguiu equilibrar as ações e chegou a marcar três vezes, dando números finais a partida, fechando o placar 5 a 3.

O próximo compromisso do carneiro tricolor será na terça-feira (30) em Palmas, no Sudoeste do Paraná, quando enfrenta o time da casa pela segunda rodada da competição.