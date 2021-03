Morre mãe de padre que já perdeu o pai para a covid-19; ele também está na UTI

Após perder o pai, morto pela covid-19, o padre Marinaldo Batista, que também luta para vencer a doença na UTI do hospital Santa Casa, em Campo Mourão, perdeu a mãe também para o coronavírus. Isabel Tricosse Batista, que morava em Mariluz, morreu nesta quinta-feira.

Segundo informações repassadas ontem pelo hospital, o estado de saúde de padre Marinaldo era considerado gravíssimo. Atualmente, padre Marinaldo mora nos Estados Unidos, mas ele já trabalhou na diocese de Campo Mourão.

Após pegar férias, ele veio visitar os pais em Mariluz, onde encontrou os dois e o irmão com a covid-19. Antes de ser contaminado pelo vírus, ele criticou uma pessoa moradora da cidade, que transmitiu a doença ao seu irmão.

Em seguida, o irmão, que cuidava dos pais, os contaminou também e todos foram internados. Os pais não resistiram e o irmão sobreviveu à doença.

No dia 9 desse mês, após já ter sepultado o pai, padre Marinaldo fez um desabafo no Facebook: “Estou internado na UPA em Mariluz esperando vaga em enfermaria desde ontem. Espero não ter o mesmo destino do meu pai.”