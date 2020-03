Homem é detido por contrabando de cigarros em CM

O motorista de um veículo GM/Vectra, carregado com cigarros do Paraguai, foi detido pela Polícia Militar, em Campo Mourão, após uma perseguição iniciada em Tuneiras do Oeste, onde a equipe da PM daquela cidade tentou abordá-lo.

Como ele não obedeceu a ordem de abordagem, os policiais de Tuneiras do Oeste iniciaram a perseguição pela rodovia BR 487, sentido a Campo Mourão. Policiais do 11º BPM de Campo Mourão foram solicitados para dar apoio.

Quando entrou na cidade, o veículo seguiu em alta velocidade pela avenida John Kennedy, sentido a Farol. Os policiais o perderam de vista, mas populares perceberam quando o motorista parou em um posto de combustível e seguiu a pé até um ponto de ônibus para despistar os policiais.

Avisados, os policiais o abordaram e ele foi encaminhado para a delegacia. No interior do carro, foram apreendidos diversos pacotes com carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. O homem foi autuado por direção perigosa e descaminho.