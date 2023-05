Campo Mourão Futsal encara o Brasília, fora de casa, pela LNF

Com quatro desfalques e uma baixa por problema de lesão, suspensão e desligamento, respectivamente, o Campo Mourão Futsal encara o Brasília/DF, fora de casa, na noite desta terça-feira, 09, às 19h00, precisando pontuar para seguir vivo na disputa pelas melhores posições na Liga Nacional.

Vindo de derrota na última rodada diante do Joinville/SC, em jogo que a arbitragem influenciou diretamente no resultado prejudicando o time mourãoense, o Carneirão terá de se superar nesta noite para sair com um resultado positivo da capital federal, mesmo enfrentando um adversário que ainda não pontuou na competição.

Desfalques – Sem poder contar com os alas Douglinhas (lesionado), Guilherme e Tom (suspensos) e o fixo Lé, também suspenso, o técnico Juninho é outro que fica de fora pelo mesmo motivo, e terá de comandar a equipe da arquibancada. Por outro lado, o fixo Léo Costa e o ala Lion retornam depois de se recuperarem de lesão.

"Vamos com três goleiros, três juvenis e seis adultos, sendo que dois estão voltando de lesão. É um jogo importante que precisamos nos superar, suprir essas baixas e pontuar", argumenta o Supervisor Técnico Eberton de Souza, o Beto.

O confronto terá transmissão pela LNFTV e NSports (streaming) e em canal aberto pelo YouTube.