Campo Mourão Futsal é campeão da Liga Paraná

A equipe do Campo Mourão Futsal conquistou o título da Liga Paraná de Futsal ao vencer o Marechal Rondon por 1 a 0. O gol do título foi marcado por Hernandes que terminou como artilheiro da competição. O jogo da conquista foi realizado nesta segunda-feira, na Arena UTFPR. A partida foi bastante movimentada, com os goleiros Lucas de Campo Mourão e Dudu do Marechal fazendo grandes defesas.

O troféu de campeão foi entregue ao capitão Caio Barros pelo presidente da ACMF Itamar Tagliari. O técnico Wesley Szabo Alemão comemorou muito o titulo. “Precisávamos de um título importante para coroar o trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos. Alemão agradeceu o empenho dos atletas, comissão técnica. Vamos comemorar porque esse grupo merece muito”.

Foto AK Filmes/ Alisson LIma