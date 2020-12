Casal de Quarto Centenário morre ao bater carro em ônibus

O casal Nelson Francisco da Silva e sua esposa Maria Rita, bastante conhecido em Quarto Centenário, morreu em um acidente automobilístico na tarde dessa segunda-feira, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Joia, no mesmo município.

O casal viajava em um VW/Gol, quando ocorreu a colisão com um ônibus que transportava trabalhadores para o abatedouro de aves de uma cooperativa. O motorista do coletivo disse que o Gol vinha em sentido contrário, quando rodou na pista e invadiu a contramão provocando a colisão.

Ele acredita que um dos pneus do veículo pode ter estourado ou o mesmo tenha apresentado um problema mecânico. O casal morreu no local da colisão. As pessoas que estavam no ônibus não se feriram. Os corpos do casal foram encaminhados ao IML de Campo Mourão.

Informações e fotos Goionews