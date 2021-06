Homem surta, ataca vizinho e é detido pela PM em Altamira do Paraná

A Polícia Militar deteve um homem com surto psicótico em Altamira do Paraná, após ele atacar um vizinho com um facão, danificar um veículo e ainda investir contra pessoa. A ocorrência foi registrada por volta das 18h de ontem, na área rural da comunidade Água da Morena, a cerca de 10 Km da sede do município.

A equipe da PM foi acionada pelos funcionários do Hospital Municipal para dar apoio na situação. No local, os policiais encontraram um homem já amarrado, após ter sido contido por populares.

Os vizinhos informaram à PM que o homem consome álcool e fica muito agressivo, e que no dia de ontem ele começou a xingar as pessoas e foi até a casa de um vizinho. De posse de um facão, começou a bater o objeto no portão.

Logo depois, o acusado teria atacado o vizinho, que estava com uma criança em seu colo. Apesar da investida, o homem e a criança não se feriram. Logo depois o acusado começou a bater com o facão e quebrou os vidros da casa da vítima.

Em seguida foi até um veículo que estava estacionado na frente da casa e deu cinco golpes de facão no automóvel, danificando o farol, para-brisas e lataria.

Outro homem que estava no local também foi ameaçado de morte, porém se defendeu com uma foice, o que fez com que o acusado caísse e fosse dominado. Como as vítimas informaram que o acusado já havia dito anteriormente que possuía armas em casa, os policiais, na presença de testemunhas, foram até o local e apreenderam duas espingardas de fabricação caseira e artefatos de recarga (chumbo, espoletas, pólvora).

Diante dos fatos, as espingardas e os artefatos e o facão foram entregues na delegacia de Campina da Lagoa. O homem também foi levado pela equipe de saúde para ser medicado, pois acabou sofrendo escoriações devido à imobilização. Conforme informações, o acusado já foi internado anteriormente devido à dependência do álcool.