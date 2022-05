Atletismo trouxe bons resultados de Cascavel

As equipes masculina e feminina de Atletismo Iacm/Fecam/Assercam tiveram bons resultados no Torneio de Atletismo de Cascavel, nas categorias sub 14 , sub 16 e sub 18. Campo Mourão participou com 12 atletas.

No Sub 16 masculino, Renato de Almeida ficou em 1º nos 5.000 metros marcha atlética e 3º no salto em altura, enquanto Roberto de Almeida em 1º no salto em altura e 4º nos 1.000m rasos. Haicon da Silva ficou em 5º no 1.000 rasos.

No Sub 18 feminino Kimberley Justiano conquistou o 1º lugar no arremesso do peso e 5º em lançamento do martelo. Maria Clara Rodrigues (sub 14) ficou em 2º nos 800 metros rasos, enquanto no Sub 16, Hellen Pereira Gois ficou 11º e Nycolle Leah da Silva 12º em arremesso do peso.

A classificou dos atletas do Sub 18 masculino ficou assim: Gleidson Henrique da Silva (5º arremesso do peso e lançamento do martelo); Lucas Rosa Ribeiro (2º arremesso do peso); Jonas Sabino Vilarinho (5º 200 metros rasos e 4º salto em distância); Walifer Diego Vaz (5º salto em distância e 8º 200 metros rasos) e Edimar Cardoso (7º nos 200 rasos).

A equipe tem apoio da Fecam através da Lei de Incentivo ao Esporte, Unimed, Centro Universitario Integrado, Assercam, dr. Artur Andrade, dr. Paulo Dondoni, Marcovic, Expresso Nordeste, CCM Ambiental Ltda, Supermercado São José, Clinicsports, Ligue, Supermercado Carreira, Loterias da Caixa, Comitê Brasileiro de Clubes, Unopar, Depósito Marinho, Nota Paraná, Revoltz E-Sports Club, Recanto da Costela , Fiorella, Davenry. Apoio do Núcleo Regional De Educação.