Avenidas centrais ganham reforço na sinalização de trânsito

Estão em execução melhorias e reforço na sinalização de trânsito nas avenidas da área central. O serviço foi contratado com recursos do Fundo Municipal de Trânsito, no valor de R$ 180 mil. A sinalização horizontal e vertical contempla as avenidas José Custódio de Oliveira, Irmãos Pereira, Capitão Indio Bandeira, Manoel Mendes de Camargo e Goioerê.

“É um trabalho que necessita de interdições temporárias das vias e por isso pedimos a compreensão da população, que depois de pronto será beneficiada com mais segurança no trânsito”, justifica o diretor da Diretran, Renato Ikeda. Ele ressalta que a empresa contratada foi orientada a observar horários de menor fluxo para os serviços nos trechos de maior movimento do comércio.

O serviço foi iniciado com pintura de faixas de borda para demarcar os estacionamentos e faixas de eixo. Na sequência será reforçada a pintura de faixas de pedestres e sinalização de vagas preferenciais. Para as vagas de motocicletas foram priorizadas as esquinas, como forma de dar maior visibilidade nos cruzamentos.

“Em alguns trechos foi ampliada a sinalização que permite estacionamento dos dois lados da via de mão única. Além de ajudar a afunilar o fluxo de veículos é uma forma reduzir a velocidade, que era uma reclamação dos comerciantes”, acrescenta o diretor. A previsão de conclusão do serviço é de dois meses.