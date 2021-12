Divulgação de boletins Covid passa ser semanal

Desde a semana passada a Secretaria Municipal de Saúde mudou a periodicidade de divulgação dos boletins com os números da Covid-19 no município. De diária, a divulgação passou a ser semanal (às quintas-feiras).

“Com os números baixos de novos casos, leitos vazios e desabilitação de leitos nos hospitais optamos por divulgar uma vez por semana com a média de casos dos últimos sete dias. Pode parecer simples mas essa divulgação diária exige uma mobilização de servidores da Saúde e da comunicação, na maioria das vezes fora de horário de expediente e fins de semana”, observa o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele destaca que o enfoque tem sido a divulgação do calendário de vacinação nos canais oficiais. “É muito importante que as pessoas fiquem atentas ao calendário vacinal, porque se estamos com os menores índices de mortes, novos casos e internações, isso se deve ao avanço da imunização”, pondera o secretário.

No mês de novembro foi registrado o menor número de mortes desde outubro de 2020 e a menor média diária de casos positivos desde junho do ano passado. Esses índices geraram o indicador mais positivo registrado na cidade, o do mês com o menor número moradores internados nos leitos de terapia intensiva e enfermaria exclusivos para atendimento à Covid-19 desde março de 2020.

Informações do Vacinômetro Nacional mostram que o Campo Mourão ultrapassou a meta ideal de imunização populacional, alcançado o grupo acima de 18 anos e os adolescentes entre 12 e 17 anos. Entre primeira dose e reforço, a Secretaria de Saúde já aplicou mais 160 mil vacinas.