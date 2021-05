Ala/pivô Tom reforça o CM/Futsal para sequência da temporada

Buscando se reforçar para a sequência da temporada, o Campo Mourão Futsal apresenta o ala/pivô Éverton Pereira Matias, o Tom, de 30 anos, que chega para qualificar ainda mais o elenco do carneiro tricolor. Experiente, o jogador que é natural de Belo Horizonte (MG), já defendeu importantes clubes de dentro e fora do país, e está retornando ao Brasil depois de passagem pelo futsal português.

Seu último clube no Brasil foi o Pato Futsal, na temporada 2019/2020. Iniciou carreira no Atlético Mineiro (MG) e teve passagens pelo Atlântico Erechim (RS), Pulo do Gato (SP), Ferreira do Zêrere e Oliveira de Azeméis, de Portugal (PT).

Com carreira vitoriosa, o atleta conquistou títulos importantes como a Taça do Brasil, Liga Nacional e foi sete vezes campeão mineiro. Tom declarou sua alegria em poder voltar ao futsal brasileiro e defender o carneiro tricolor. “Feliz em poder trabalhar numa equipe tão importante no cenário do futsal nacional. Espero poder ajudar e brigar por títulos durante a temporada. Aceitei a proposta de Campo Mourão por ter um elenco muito forte e por ter a oportunidade de trabalhar com os grandes profissionais que lá estão”, justificou Tom.