ACMF renova contrato com Integrado por mais dois anos

A diretoria da Associação Campo Mourão Futsal (ACMF) renovou nesta terça-feira, o contrato de patrocinador Master com o Centro Universitário Integrado. A assinatura do contrato foi realizada na sala de reuniões da instituição, onde estiveram presentes a diretoria da ACMF e o pró-reitor administrativo do Integrado, Pedro Montans Baer.

Ambas as partes destacaram a importância da parceria, pelos resultados alcançados em 2019, a nível estadual e nacional com a equipe de futsal. “Foi um ano de vitórias e esperamos continuar com bons resultados para conquistar um título expressivo em 2020. Essa parceria é importante para a divulgação da nossa marca e também para fortalecer cada vez mais o futsal, que é uma modalidade tradicional em nossa cidade”, disse Baer.

A parceria com o Centro Universitário Integrado contribui com a equipe profissional do futsal, categorias de base e também com projetos sociais da ACMF. O novo presidente da ACMF, Itamar Tagliari também valorizou a renovação de contrato com o Integrado.

“É uma grande satisfação poder contar com Integrado por mais dois anos. Isso fortalece o nosso projeto, que já alcançou grandes resultados no ano passado, graças ao apoio que tivemos por meio dessa parceria. Em 2020 teremos mais três grandes campeonatos pela frente – Liga Nacional, Campeonato Paranaense e Liga Paranaense de Futsal – e por isso é importante manter esse trabalho que já vem dando certo, com uma diretoria séria e comprometida com o futsal. Esperamos poder manter essa parceria por muitos anos ainda”, declarou Tagliari.