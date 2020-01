Teuto Brasil inaugura mais uma loja, agora para atender o Lar Paraná

Tradicional empresa mourãoense nos ramos de máquinas, equipamentos e ferramentas em geral, a Teuto Brasil inaugurou no último sábado, mais uma loja no grande Lar Paraná.

A segunda loja da Teuto está localizada na avenida John Kennedy, número 152, no coração do Lar Paraná, com amplas e modernas instalações. De fácil acesso, a nova loja oferece os mais diversos e variados produtos. Luis César, um dos sócios da empresa, conta que a instalação da loja no bairro faz parte de um projeto antigo e que agora se torna realidade. “Sempre tivemos interesse em atender de uma melhor forma a região do Lar Paraná e bairros próximos. Para isso havia a necessidade de uma segunda loja e aí entendemos que o momento chegou”, destaca o empresário.

César destaca que o Lar Paraná e formado por pessoas trabalhadoras e profissionais atuantes em diversas áreas, assim como muitos autônomos. “Viemos oferecer o que há de melhor em produtos do setor, com qualidade, garantia e preço justo. Por isso estamos muito contentes e preparados para atender a todos com muita disposição e carinho”, afirma ele.

Com sua marca consolidada em Campo Mourão, a Teuto Brasil continua com novos projetos para 2020: “Temos outros projetos em andamento e com certeza vamos finalizar este novo ano com mais conquistas para Campo Mourão.”