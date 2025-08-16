ABL Futsal vence o Seleto Maringá pela Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu por 4 a 1 o Seleto de Maringá, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze.

Os gols foram marcados por Kaique (2) Leo e Teleminha. A partida foi realizada na noite desta sexta-feira, 15, no ginásio Chico Neto, em Maringá, que contou com bom público de torcedores mourãoenses.

Os comandados do técnico Marcio Rinaldo estão na segunda colocação do Grupo N, com 12 pontos ganhos, três atrás do líder Matelândia.

Agora a equipe volta jogar em seus domínios contra o Andriá, no dia 23 de agosto, no ginásio Haroldo Gonçalves Neto (Vila Urupês).