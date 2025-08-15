Prefeitura de Engenheiro Beltrão utilizou apenas R$ 78 mil em diárias nos primeiros 7 meses de 2025

Nos primeiros sete meses de 2025, a Prefeitura de Engenheiro Beltrão gastou apenas R$ 78.189,00 em diárias para servidores municipais, e aparece entre as que mais economizaram se comparado a municípios vizinhos como Fênix, Barbosa Ferraz e Corumbataí do Sul.

Os dados foram obtidos pelos Portais da Transparência de prefeituras da região de Campo Mourão. Os valores, que cobrem deslocamentos e estadas, variam significativamente entre as cidades.

Na comparação apenas com esses municípios mais próximos, Barbosa Ferraz lidera o ranking, com R$ 249.028,90 em diárias no período, o que representa quase 40% do total gasto pelas quatro cidades.

Em segundo lugar está Corumbataí do Sul, com R$ 183.110,00 desembolsados, enquanto Fênix vem na sequência, com R$ 116.024,62.

Quinta do Sol, que também faz parte da comarca de Engenheiro Beltrão, foi a única cidade que não teve seus dados divulgados, pois o seu Portal da Transparência estava fora do ar no momento da consulta.

O prefeito Júnior Garbim destacou que o maior desafio enfrentado nesta segunda gestão, é a situação financeira do município, por isso, afirma que todos os esforços estão sendo feitos, em todas as secretarias para reduzir gastos.

Ele destacou também que a valorização do dinheiro público é sempre prioridade em sua gestão, principalmente no que tange a diárias.

“Minha gestão sempre foi pautada na transparência e no comprometimento com os recursos públicos. Desde o início do meu primeiro mandato, muitas obras temos feito com recursos próprios, frutos da economia que procuramos fazer”, afirmou.

O prefeito concluiu ressaltando que essa postura de responsabilidade e planejamento é essencial para uma gestão eficiente, que valoriza o patrimônio público e promove melhorias duradouras para a cidade.