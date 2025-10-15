Punição do Cascavel garante o Nacional de Campo Mourão nas quartas de final da Taça FPF
Uma boa notícia para o Nacional de Campo Mourão. A equipe está garantida nas quartas de final da Taça FPF 2025.
A vaga, que era do Cascavel, ficou com o time mourãoense após a equipe cascavelense ser condenada nesta terça-feira, 14, pelo Tribunal de Justiça Desportiva pela escalação irregular do goleiro Felipe Leo em três partidas da competição.
No julgamento os auditores do TJD entenderam que o Cascavel errou ao escalar o atleta que não tinha ainda três meses de contrato com o clube de acordo com o regulamento do campeonato. Com isso, o clube foi punido com a perda de 15 pontos ficando fora da fase decisiva e abrindo a vaga para o time mourãoense.
A equipe do Nacional, a princípio, enfrentará a equipe do Azuriz nas quartas de final. No entanto, dependendo do julgamento da equipe do Batel de Guarapuava, que ocorrerá na próxima terça-feira, pelo caso de racismo praticado por seu atleta contra Paulo Vitor, do próprio Nacional, pode causar mudanças nos confrontos.