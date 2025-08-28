ABL Futsal vence novamente a ACMF pelo Paranaense Sub/20

Foi um jogaço a partida entre ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão e a ACMF na noite desta quarta-feira, 27, no ginásio de esportes da Vila Urupês pela sétima rodada do Campeonato Paranaense Sub20.

Os comandados do técnico Gordo da ABL Futsal venceram por 2 a 1 com gols do atleta Curti. Com o resultado a ABL Futsal segue na liderança, com 21 pontos e 100% de aproveitamento no grupo A da competição, seguido do Ibiporã com 16 pontos; ACMF com 10 pontos; Santa Maria, com 9, na quarta colocação; Faxinal (5) e Arapongas, na sexta colocação, sem pontuação.

No primeiro turno em jogo realizado na Arena UTFPR, vitória da equipe da ABL Futsal por 2 a 1. Em dois anos foram realizados 4 jogos entre as duas equipes pelo Campeonato Paranaense Sub20 e a equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão está invicta, com 3 vitórias (5 a 2, 2 a 1 e 2 a 1), e um empate (2 a 2).