ABL Futsal goleia o Faxinal por 6 a 1 pela Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal goleou, neste sábado, o Faxinal por 6 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze, no ginásio da Vila Urupês. A equipe comandada pelo técnico Marcio Rinaldo, conquistou a oitava vitória, com 100% de aproveitamento e líder do Grupo C, com 24 pontos. Os os gols foram marcados por Deninho (2x), Pedro, Bolt, Sanduiche e Wesley.

Os mourãoenses têm o melhor ataque da competição, com 47 gols marcados, Deninho, com 19 gols, é o artilheiro da competição, Elton Jhon, com 7 gols, Sanduiche, com 5 gols, e Pedro e Pedrinho, com 4 gols marcados cada, comandam a artilharia do time mourãoense.

Restando duas partidas para final da primeira fase, a ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão joga em casa no dia 18 de maio, contra Barbosa Ferraz. E, no dia 25, jogará em Ivaiporã