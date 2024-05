Nacional estreia em casa com empate pela Segundona do Paranaense

O Nacional, agora representante de Campo Mourão, estreou em casa com empate diante do Laranja Mecânica de Arapongas, pela segunda rodada da Segundona, neste domingo. O jogo foi no estádio Roberto Brzezinski. A partida terminou empatada em 1×1 e as duas equipes conquistaram o primeiro ponto cada no campeonato.

A equipe mourãoense demorou para se organizar defensivamente. E não demorou para que o Laranja Mecânica aproveitasse. Depois de uma falha da defesa na saída de bola, Allan, oportunista, fez o primeiro gol do jogo para os visitantes, aos 6 minutos: 1×0.

O Laranja é o time mais jovem da competição, com média de idade de 21 anos. E deu trabalho para o Nacional. A melhor chance de empate foi só aos 39 minutos. O goleiro do Laranja escorregou, mas a defesa salvou e o primeiro tempo acabou com a vitória parcial dos visitantes.

No segundo tempo, o Nacional melhorou e ficou mais próximo de empatar. Mas, aos 10 minutos, o zagueiro Luís Paulo, que já tinha amarelo, levou cartão vermelho e deixou o time da casa com um a menos. Apesar disso, aos 19’, Ronaldinho aproveitou a sobra, girou e bateu sem chance para o goleiro. Um golaço! 1×1. Placar final do jogo.

PRÓXIMOS DESAFIOS

Com o resultado as duas equipes somam 1 ponto cada na tabela de classificação. O Nacional volta a campo no domingo (19), contra o Foz do Iguaçu, em Campo Mourão. Já o Laranja Mecânica, depois de duas rodadas como visitante, estreia em casa, no sábado (18), contra o Paranavaí.

Fonte: Federacaopr.com.br