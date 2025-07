Campeonato Mourãoense de Futebol Suíço segue com emoção e boa disputa entre equipes locais

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (FECAM), segue promovendo o Campeonato Mourãoense de Futebol Suíço 2025, que neste sábado (19) avança para a sua 3ª rodada da primeira fase, com partidas distribuídas em cinco diferentes campos da cidade.

A competição tem mobilizado dezenas de equipes e centenas de atletas de diversas regiões do município, promovendo lazer, saúde e integração entre os participantes.

A rodada deste final de semana contará com dez partidas, movimentando os campos do jardim Silvana, ASSERCAM, Lar Paraná (campos 1 e 2) e Parque Verde. A bola começa a rolar às 14h45, com tolerância de 15 minutos apenas para o primeiro jogo de cada local.

A classificação após a 2ª rodada mostra o equilíbrio da competição. Destaques para:

– Grupo A: New Milan lidera com 5 pontos, seguido de União Guarujá e Sporting Tropical;

– Grupo B: Ajax Tropical aparece na frente com duas vitórias e nenhum gol sofrido;

– Grupo C: Aliança F.C. lidera invicto, com 100% de aproveitamento;

– Grupo D: Juventus F.C./Mourão Ambiental se destaca com duas vitórias e dez gols marcados;

– Grupo E: Furacão do Bafo lidera invicto com 8 gols marcados;

– Grupo F: Concretos Itaipu segue na ponta com duas vitórias;

– Grupo G: Penera Recuperadora de Rodas/Grupo ABL/Beto Construtora lidera o grupo;

– Grupo H: Três equipes dividem a liderança com 4 pontos: Audax Brasil, Vila Nova F.C. e Atlético Amsterdã.

A Fundação de Esportes reforça que a competição é uma ação de fortalecimento das atividades esportivas de base no município, promovendo convivência e qualidade de vida por meio do esporte.

Local dos jogos da 3ª rodada (sábado, 19/07/2025):

Jardim Silvana

ASSERCAM

Lar Paraná (Campos 1 e 2)

Parque Verde

Horários:

Primeiros jogos às 14h45

Segundo jogo em cada campo às 16h00

Local: Jardim Silvana 01

14h45 – Audax C.M/VN x Nair City

16h00 – Máfia do Frango x Ajax Tropical

Local: ASSERCAM

14h45 – União Guarujá x Sporting Tropical

16h00 – MR Pereira/CD Promoção de Vendas x Lanchonete Assercam

Local: Lar Paraná 01

14h45 – New Milan x Barleta City

16h00 – Aliança F.C x Fortunato Perdoncini

Local: Lar Paraná 02

14h45 – Juventus F.C / Mourão Ambiental x Real Madrid Vila Cândida

16h00 – Resenha F.C x União Futebol

Local: Parque Verde

14h45 – Furacão do Bafo x Riviera F.C

16h00 – Borussia F.C x KM 128 F.C / Rafa Suspensão