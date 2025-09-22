ABL Futsal/Eliane vence Santa Maria e termina 1ª fase líder do grupo no Paranaense Sub 20

No sábado a equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu, por 6 a 3, a equipe Santa Maria, no ginasio Osmar Panicio, em Jandaia do Sul, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense Sub 20. Os gols da equipe mourãoense foram marcados por Wesley (3x), Kaique (2x) e Vini.

Comandada pelo técnico Gordo, a equipe mourãoense terminou a primeira fase líder do Grupo A, com 30 pontos, 100% de aproveitamento em dez jogos com dez vitórias, seguido do Ibiporã com 19 pontos; ACMF (16), Santa Maria (15), Faxinal (9) e Arapongas (0).