COPA TRUCK: Perdoncini sobe ao pódio duas vezes e mantém liderança
O fim de semana foi de mais conquistas para o time ASG Motosport com a disputa da sétima etapa da Copa Truck, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). O mourãoense Pedro Perdoncini e o paulista Arthur Scherer conquistaram pódios e se firmaram na parte de cima da tabela de classificação da categoria ELITE. Agora, Perdoncini lidera com 197 pontos, enquanto Scherer é o vice-líder, com 190 pontos.
“Foi uma corrida sofrida, com muito calor e um pequeno problema no caminhão, com a quebra da mola traseira, mas conseguimos levar até o fim das duas provas e somar pontosce importantes para manter a liderança. Agora, é preparar para a etapa em Londrina, com muito foco, e partir pra cima para ampliar a vantagem”, conta Perdoncini que terminou a corrida 1 na segunda colocação e a corrida 2 no quinto lugar.
Arthur Scherer celebrou a soma de mais 28 pontos no campeonato e a retomada da vice-liderança.
“Fim de semana muito bom, com trabalho sólido de evolução do caminhão e com resultados que nos mantém na briga pelo campeonato. Foram dois quartos lugares conquistados com muita consciência para não danificar o caminhão e levar o bruto até o fim. O resumo é que foi muito bom e vamos seguir disputando esse título que está completamente indefinido”, aponta.
Depois de duas etapas em Minas Gerais, a Copa Truck pega a estrada para retornar à Londrina, onde será disputada a penúltima etapa do ano, no dia 19 de outubro.
Classificação ELITE após 7ª etapa
1º – Pedro Perdoncini, 197 pontos
2º – Arthur Scherer, 190 pontos
3º – Léo Rufino, 187 pontos
4º – Nic Giaffone, 185 pontos
5º – Diogo Moscatto, 174 pontos
6º – Ricardo Alvarez, 141 pontos
7º – Hugo Cibien, 129 pontos
8º – Djalma Pivetta, 127 pontos
9º – Rodrigo Taborda, 107 pontos
10º – Kleber Electric, 91