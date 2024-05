Calçadão em frente ao Museu Municipal ganha nome de pioneiro Playsan Walter

O calçadão central localizado na avenida Capitão índio Bandeira, entre as ruas Brasil e Francisco Albuquerque, em frente ao Museu Municipal, passa a ser denominado de “Playsan Walter”. A homenagem foi outorgada pelo Poder Legislativo Municipal de Campo Mourão, por indicação do vereador Devanildo Parma, com a Lei número 4.678 de 30 de abril de 2024, promulgada pelo presidente Edilson Martins.

Playsan Walter nasceu em Campo Mourão, em 3 de janeiro de 1933, sendo neto dos desbravadores Jorge Walter e Miguel Luz Pereira, ambos homenageados com importantes avenidas da cidade.

Na juventude, ainda na década de 40, Playsan Walter participava de eventos e corridas, sendo destaque com conquistas de prêmios exatamente no local da homenagem, onde havia uma pista denominada “Raia dos Porungos”. Playsan viveu toda a sua vida em Campo Mourão, onde constituiu família e foi produtor rural, inclusive no distrito de Piquirivaí.

Ele faleceu no dia 12 de dezembro de 2021, de causas naturais, aos 88 anos, todos vividos em solo mourãoense.