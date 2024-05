ABL Futsal/Eliane goleia pela segunda rodada do Paranaense Sub20

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu a APAF Futsal/Guara Futsal, por 7 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense Sub 20. A partida foi realizada na noite desta quinta-feira, com bom público, no ginásio da Associação da AJ Rorato. Os gols da equipe mourãoese foram marcados por Samuel (2x), Pedrinho, Wesley (2x), Dudu, Gustavo.

Além da APAF Futsal/Guara Futsal, os comandados do técnico Rinaldo Silva, “Gordo” terão como adversários Santa Maria, Umuarama, Campo Mourão Futsal. O técnico falou sobre o poder de reação da equipe, após o intervalo.

“Primeiro tempo jogamos abaixo o que vem sendo trabalhado, saímos no intervalo perdendo de 2 a 1, mas no segundo tempo conseguimos recuperar tudo aquilo que tínhamos treinando e os gols vieram naturalmente”. A próxima partida será dia 9 de maio(quinta-feira) em Jandaia do Sul contra o Santa Maria.