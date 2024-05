PRF apreende mais um carregamento de maconha em CM, a segunda no mesmo dia, totalizando 331 kg

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais uma grande quantidade de drogas, na BR 369, em Campo Mourão ao abordar um veículo CHEV/Prisma 1.4AT LT, com placas de São Paulo/SP.

A apreensão ocorreu por volta das 23h de ontem, durante fiscalização em frente ao posto rodoviário. O motorista não acatou a ordem de abordagem e empreendeu fuga em alta velocidade em direção à cidade de Campo Mourão.

De imediato a equipe PRF iniciou o acompanhamento tático no intuito de realizar a abordagem. Alguns quilômetros a frente o condutor, de maneira proposital, saiu da pista com o veículo abandonando o automóvel.

Ele correu em direção a uma plantação de milho e conseguiu escapar. Em vistoria no interior do veículo foram encontrados 99 kg de maconha, divididos em fardos com tabletes.

O veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Campo Mourão. Foi a segunda apreensão de maconha realizada pela PRF nessa quinta-feira (2), em Campo Mourão. A primeira ocorreu pela manhã quando foram apreendidos 232 kg de drogas na BR 272. Um homem foi preso e uma adolescente apreendida.

Nesses primeiros meses de 2024, a PRF já apreendeu mais de 50 toneladas de drogas no Estado do Paraná.