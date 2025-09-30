Silo de grãos desaba em Mamborê e causa prejuízos a cooperativa

O desabamento de um silo da cooperativa C.Vale, em Mamborê, ocorrido na tarde desta terça-feira (30), acende um sinal de alerta sobre a segurança estrutural em empreendimentos do agronegócio. A estrutura, que armazenava cerca de 700 toneladas de trigo – próxima à capacidade máxima de 800 toneladas –, não resistiu e acabou vindo ao chão.

Felizmente, não houve vítimas. No entanto, os prejuízos materiais e os riscos potenciais que poderiam ter sido maiores reforçam a necessidade de maior atenção em projetos, manutenções e fiscalizações desses reservatórios, que têm papel estratégico na cadeia produtiva de grãos.

Equipes da própria cooperativa e do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão estiveram no local. Os bombeiros orientaram os diretores da empresa em relação a medidas de segurança após o incidente, enquanto técnicos trabalham para identificar a causa do colapso. Entre as hipóteses levantadas, estão o impacto de fortes ventos que atingiram a região e a possibilidade de excesso de carga.