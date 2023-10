Sub 16 e Sub 21 de Campo Mourão passam para as semifinais do Bom de Bola

As equipes masculinas de Campo Mourão nas categorias Sub 16 e Sub 21 passaram para as semifinais do Paraná Bom de Bola, competição sediada pelo município. Os dois times voltam a campo no dia 28, quando o Sub 16 enfrenta o Londrina e o Sub 21 ainda espera sorteio. A final da competição será dia 29 de outubro, nos campos da Assercam e Piquirivaí.

Campo Mourão garantiu a classificação no fim de semana, quando o Sub 16 derrotou por 1 x 0 a equipe de Cidade Gaúcha e São Mateus do Sul por 2 x 1. Já os meninos do Sub 21 não tiveram grandes dificuldades para vencer São Mateus do Sul por 2 x 0. Apesar de perder para Maringá, a equipe também passou para a semifinal. Já a categoria Master 50+ foi derrotada por 2 x 0 por Pato Branco.

A competição é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão. O Paraná Bom de Bola faz parte dos 11 jogos oficiais do Estado, realizados anualmente.