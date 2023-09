São Paulo conquista a Copa do Brasil pela primeira vez

O São Paulo conquistou neste domingo (24) a Copa do Brasil 2023. Em uma final emocionante, o time paulista empatou diante do Flamengo, por 1 a 1, no Morumbi lotado. Na primeira partida, o Tricolor havia vencido os cariocas, por 1 a 0, no Maracanã.

O Flamengo precisava do resultado positivo de qualquer jeito. O time subiu a marcação e pressionou a saída de bola. O cronômetro não marcava nem um minuto e o Rubro-negro carioca teve a primeira chance com Pedro, mas esbarrou no goleiro Rafael, que fez uma boa defesa.

Aos poucos, o São Paulo conseguiu criar jogadas e se livrar da pressão inicial e chegou com perigo. Porém, aos 43 minutos, o Flamengo voltou a pressionar e abriu o placar com Bruno Henrique. Pedro lançou Pulgar, que arrematou cruzado. O goleiro Rafael desviou, a redonda bateu na trave e sobrou limpa para o atacante do Rubro-negro.

O São Paulo não demorou a responder. E aos 49, um golaço no Morumbi. Wellington Rato levantou a bola na área, Rossi afastou de soco, mas Rodrigo Nestor com o pé calibrado acertou um belo arremate, sem chances de defesa para o camisa 1 do Flamengo.

No segundo tempo, ambas as equipes criaram oportunidades, mas não conseguiram concretizá-las em gol. Com isso, o troféu ficou para o São Paulo.

TÍTULO INÉDITO

Com o resultado, o São Paulo venceu pela primeira vez a Copa do Brasil. O título era o único que faltava na história vencedora do clube do Morumbi. O São Paulo é tricampeão Mundial e da Libertadores, além de ter vencido o Campeonato Brasileiro por seis vezes.

Nesta edição, o São Paulo, que entrou na terceira fase, ganhou quase R$ 100 milhões. Competição mais democrática do país, a Copa do Brasil distribuiu aproximadamente R$ 500 milhões aos 92 clubes participantes.

VAGA NA LIBERTADORES

O título garantiu ao São Paulo a vaga na Libertadores de 2024. Será a vigésima segunda participação do time do Morumbi na principal competição do continente.